В Череповце врачи в поликлиниках работают в субботу и воскресенье

В Череповце поликлиники начали работать по воскресеньям. Такая мера вынужденная - наблюдается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом среди взрослых.

Как работают поликлиники можно посмотреть на сайтах медучреждений.

«Увеличен режим работы кабинетов неотложной медпомощи до 16 часов. Организована работа в субботу и воскресенье. Можно не ждать понедельника и обращаться в поликлинику в воскресенье: работает и вызов врача на дом, и прием в поликлинике. — рассказала и.о. начальника управления организации медпомощи по Череповцу депздрава области Людмила Иванова.

За последнюю неделю в Череповце ОРВИ и гриппом заболели 9760 человек.

Как сообщал сайт КП-Вологда, регистрируются летальные случаи гриппа.

Санврачи рекомендуют носить маски в общественных местах.

Если заболели, нужно оставаться дома, чтобы не быть источником распространения инфекции. Если высокая температура, вызывайте врача на дом. Если есть возможность, идите в поликлинику, но соблюдайте масочный режим. Нельзя переносить болезнь на ногах, возможны осложнения. Сообщает сайт cherinfo.ru .