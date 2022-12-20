В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа

В Вологодской области сохраняется повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По последним данным за медицинской помощью в области обратилось более 20 тыс. человек. Среди заболевших активно циркулируют вируса гриппа А/H1N1/sw.

В Череповце эпидпорог превышен на 31%. Замначальника череповецкого отдела Роспотребнадзора Анастасия Тищенко пояснила, что еженедельно регистрируются летальные случаи гриппа у непривитых взрослых. При это 42% заболевших — дети до 17 лет. Растет заболеваемость среди людей от 18 до 64 лет, сообщает портал Ньюсво.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при появлении первых признаках недомогания (повышение температуры, появление головной боли, боли или першения в горле, кашля, насморка, слезотечения, ломоты в мышцах) следует оставаться дома: "Не пытайтесь справиться с появившимися симптомами самостоятельно. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью! Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями (сердечно — сосудистой, дыхательной эндокринной систем), лиц пожилого возраста и детей. Самолечение недопустимо! Вызовите врача на дом, который, оценив состояние, назначит адекватное лечение. В случае тяжелого течения заболевания не отказываться от предложенной госпитализации".