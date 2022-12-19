Начальником управления организации медпомощи Череповца стала Людмила Иванова

В Череповце с 19 декабря обязанности руководителя управления организации медпомощи исполняет Людмила Иванова. Об этом сообщил официальный портал города. Предыдущая начальница Людмила Дубовенко назначена главой управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения Вологодской области.

Людмила Иванова в 2007 году окончила Первый Санкт-Петербургский медуниверситет имени Павлова. Потом работала участковым терапевтом в поликлинике № 2 Череповца. С марта 2015 года продолжила карьеру в областном департаменте здравоохранения, а с 2019 года стала главным консультантом отдела организации медпомощи по городу металлургов.