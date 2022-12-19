Череповчан призвали к ношению масок

В череповецкой мэрии обсудили ситуацию с гриппом и ОРВИ на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии. Как сообщает Роспотребнадзора, за неделю в Череповце заболели 9760 человек. Эпидемический порог превышен на 31%. За минувшие 7 дней официально зафиксировали 107 новых случаев гриппа. С начала сезона гриппом заболели 192 череповчанина, из них 92 — дети.

«Рост ОРВИ регистрируем на протяжении последних 6 недель. Последние 3 недели превышен эпидпорог, средний многолетний уровень тоже превышен. Показатель заболеваемости — 312,8 случая на 10 тысяч населения при среднеобластном показателе 199,9. Еженедельно регистрируются летальные случаи гриппа у непривитых взрослых. Детей до 17 лет в структуре заболевших ОРВИ — 42%. Среди детей отмечаем снижение, но среди взрослых от 18 до 64 лет рост на 17%. Так как болеет много взрослых, рекомендуем масочный режим в транспорте, в торговых сетях. Сейчас много людей в ТЦ. Рекомендуем ввести утренний контроль на предприятиях», — пояснила замначальника череповецкого отдела Роспотребнадзора Анастасия Тищенко.

За неделю в городе металлургов зарегистрировано 120 случаев внебольничной пневмонии, рост — на 13%. Кроме того, среди заболевших — 6 детей до 2 лет.