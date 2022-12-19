На Вологодчину циклоны несут тепло и осадки

На Вологодчину пришло резкое потепление. Температурный столбик поднимается и в четверг температура может подняться выше отметки ноль градусов.

В регион идут атлантические циклоны, они и принесут тепло, осадки. Об этом сообщают синоптики.

Ночами температура будет снижаться. Ближайшие три дня от -7 до -11 градусов. А днями будет все теплее - во вторник и среду температура будет в пределах -4… -7 градусов. А в четверг, 22 декабря, может достигнуть нуля.

В четверг, 22 декабря прогнозируется облачная погода, ночью умеренный снег, днем небольшие осадки: снег, мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Скорость ветра, который будет дуть. в основном. с юга и юго-запада, составит 7–12 метров в секунду, сообщает портал Город Во.