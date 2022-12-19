В Череповце 5 елочных базаров откроются 21 декабря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Череповца заявила, что 5 елочных базаров откроются в среду, 21 декабря. Там можно будет легально приобрести зеленую красавицу для новогоднего настроения.

Деревца будут продавать на площади Химиков, у ТЦ «Макси» в Заречье и у ТЦ «Невский» на улице Ленинградской. Еще две точки появятся у Колхозного рынка. Купить ель можно будет вплоть до 31 декабря.

Напомним, что в Вологде елочные базары уже заработали. Новогодний символ можно приобрести на улице Герцена между домами № 68 и 70, на улице Ленинградской у дома № 134, на Торговой площади у дома № 2 и на улице Конева – у дома № 6.

Незаконная рубка деревьев наказывается по закону.