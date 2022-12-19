В Вологде создан координационный совет по экологии

В состав коллегиального органа вошли представители предприятий города, вузов, неправительственного сектора. Главной задачей экосовета утверждено содействие реализации стратегии «ЭкоВологда» до 2030 года.

«Целенаправленный курс на экологию наш город взял в 2021 году с началом реализации стратегии "ЭкоВологда". Мы с самого начала опирались на проектное управление этими процессами, чтобы рассматривать задачи с позиций не только городских властей, но и бизнеса, общественности, экспертов. Формирование города с принципами устойчивого развития, города с зелёной экономикой, экологичного места для жизни — задача сложная, требующая объединения усилий. Но это запрос времени, запрос жителей, и мы поэтапно его выполняем. Знаковым моментом стала разработка в Вологде первого муниципального Экостандарта. Ну а следующий шаг — создание Координационного совета по экологии на территории Вологды, который и будет контролировать внедрение Экостандарта. Мы очень рады, что его возглавил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Уверен, его огромный опыт в вопросах внедрения принципов ESG в российских городах поможет Вологде успешно развиваться в этом направлении», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов, зампредседателя Координационного совета.

Стратегия «ЭкоВологда» направлена на зелёную экономику, озеленение, развитие экологичного транспорта, энергосбережение и энергоэффективность, экопросвещение, сохранение деревянной Вологды. Совместно с Российским экологическим обществом разработан Экологический стандарт города. Вологда стала первым городом страны, который документально закрепил внедрение принципов ESG и определил экоправила для жителей. Главная задача стратегии «ЭкоВологда» — сделать областной город к 2030 году одним из самых экологически чистых в России.