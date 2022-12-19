Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 12:35

Вологжанке пересчитали расходы за уборку мусора с помощью прокуратуры

Региональный оператор требовал заплатить дважды
Евдокия САХАРОВА

Жительнице Липина Бора Вашкинского района Вологодской области пришлось искать справедливости у прокурора. Вологжанку заставили платить за мусор дважды, хотя женщина полгода не жила по адресу регистрации и даже предоставила подтверждающие ее слова документы.

Однако региональный мусорный оператор отказался выполнять перерасчет за неоказанную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Тогда дама обратилась в прокуратуру района. Инстанция провела собственную проверку и вынесла в адрес регионального оператора представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования заявительнице произведен перерасчет платы по вывозу мусора за 6 месяцев.