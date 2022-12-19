Вологжанке пересчитали расходы за уборку мусора с помощью прокуратуры

Жительнице Липина Бора Вашкинского района Вологодской области пришлось искать справедливости у прокурора. Вологжанку заставили платить за мусор дважды, хотя женщина полгода не жила по адресу регистрации и даже предоставила подтверждающие ее слова документы.

Однако региональный мусорный оператор отказался выполнять перерасчет за неоказанную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Тогда дама обратилась в прокуратуру района. Инстанция провела собственную проверку и вынесла в адрес регионального оператора представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования заявительнице произведен перерасчет платы по вывозу мусора за 6 месяцев.