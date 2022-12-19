Вологжанам рассказали, как не нарушить закон при добыче новогодней елки

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Чтобы не попасть впросак, добывать и перевозить новогоднюю ель надо с умом и знанием действующего законодательства.

Напомним, что за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев предусмотрена административная ответственность гражданам в размере 3-4 тысяч рублей. Если рубку проводили с применением автомобилей и других видов техники, физическим лицам грозит штраф 4-5 тысяч рублей с конфискацией продукции и орудия.

Уголовная ответственность следует при причинении вреда на сумму свыше 5 тысячи рублей. Виновному может быть назначено до 2 лет лишения свободы и штраф в размере от 100-200 тысяч рублей. Если противоправные действия совершены группой лиц либо лицом с использованием своего служебного положения, то до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 150-300 тысяч рублей. До 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 300-500 тысяч рублей предусмотрено за совершение незаконной рубки в особо крупном размере (ущерб более 150 тысяч рублей).

Для продажи елей необходимо получить разрешение. А при покупке и вовсе лучше просить продавца предоставить товарный чек - в этом случае гражданин сможет доказать сотруднику полиции, что дерево было куплено законным способом. За незаконное приобретение предусматривается административный штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

Штраф также можно получить за перевозку новогодней елки, если ее края будут выступать за габариты авто. Срубленное дерево не должно выступать за габариты машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня. Согласно ПДД, груз, выступающий за габариты транспортного средства, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. Нарушение правил перевозки грузов влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.