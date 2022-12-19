Три мусороперерабатывающих завода собираются построить на Вологодчине

В Вологодской области собираются построить 3 комплекса по переработке отходов за 3,7 млрд рублей. Их суммарная мощность составит 215 тысяч тонн в год. Об этом заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

15 декабря прошла рабочая встреча Дениса Буцаева и заместителя губернатора Вологодской области Антона Стрижова, на которой обсудили развитие инфраструктуры обращения с ТКО в регионе.

«В Вологодской области мы планируем строить три комплексных объекта по обращению с ТКО мощностью обработки 215 тысяч тонн в год. Ожидается, что в эксплуатацию мы их введём в 2025 году. Объекты планируется реализовывать на основе концессионных соглашений. Общий объём инвестиций составит порядка 3,7 млрд рублей. РЭО готов профинансировать до 95% от этой суммы», — отметил Денис Буцаев.

Новые инфраструктурные объекты могут появиться в Великоустюгском, Сокольском районах и под Череповцом.