Сотрудники Администрации Вологды собрали 610 кг макулатуры

610 килограммов - такое количество вторсырья удалось собрать сотрудникам департаментов и управлений Администрации города в рамках муниципального проекта «РСО-проДвижение».

«В зданиях Администрации города были установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Мы собираем макулатуру, пластик, стекло и металл. Отдельно идет сбор батареек», — рассказала менеджер муниципального проекта «РСО-проДвижение» Татьяна Бурыкина.

610 кг макулатуры было собрано сотрудниками Администрации города за три месяца. Денежные средства от реализации бумажных отходов будут направлены на помощь приюту для бездомных животных «Велес». Кроме того, с момента реализации проекта муниципалитету удалось накопить 30 кг стекла, 23 кг пластика и 4 кг металла.

Напомним, что в областной столице также запущен пилотный проект «Бумаговорот». Он предполагает создание условий для сбора и утилизации макулатуры, а также организацию информационно-агитационных мероприятий среди горожан.

Кстати, сбор ненужной бумаги и последующая ее продажа с каждым годом набирает популярность как вид предпринимательства. В настоящее время макулатуру принимают в Вологде в 22 пунктах большими и маленькими партиями. Принимающие организации могут даже забрать макулатуру прямо из дома или офиса.