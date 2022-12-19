Генерал станет чиновником в областном правительстве Вологодчины

Генерал будет работать чиновником - начальником департамента в правительство области. Бывший глава областного управления следственного комитета Эдуард Шрамко возглавит государственно-правовой департамент. Ранее он занимал пост начальника Следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области. "Уверен, как опытный руководитель и профессиональный юрист Эдуард Юрьевич сможет применить свои знания на благо нашего региона. Официально представлю коллегам нового начальника ГПД, а также озвучу фокус его первоочередных задач сегодня на оперативном совещании", — пообещал глава региона.

Глава Следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области генерал-майор Эдуард Шрамко в феврале 2022 года ушел в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. После этого он работал помощником мэра Череповца.

Теперь генерал возглавит государственно-правовой департамент правительства. Сергей Сорокин, ранее руководивший департаментом, стал заместителем губернатора.