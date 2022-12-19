Дети участников СВО Череповца получат сладости и приглашения на новогодние праздники

В Череповце детям участников СВО подарят сладости и билеты на елки. Приглашения на празднество участников СВО и детям из ЛНР и ДНР начали выдавать с 19 декабря. Сладкие новогодние подарки помогли подготовить предприниматели города.

«Будем выдавать пригласительные на елки, спектакли. Дворцы культуры подготовили программы, сказки, театрализованные представления. Можно выбрать представление, которое соответствует возрасту ребенка, решить, пойдет ребенок со взрослым или один, в какой дворец. С пригласительным всем детям выдадим сладкие подарки. Надеемся, праздник придет в каждый дом», — сказала глава города Маргарита Гусева.

Подарки можно получить в волонтерском центре «Мы вместе» на Сталеваров, 42, в будни с 9 до 18 часов. Информацию можно уточнить по номеру 57−06−45.