В новогоднюю ночь в Череповце будет работать общественный транспорт

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о том, что в ночь с 31 декабря на 1 января до 5 утра будет работать общественный транспорт, причем - проезд будет бесплатным. На маршруты выйдут автобусы №2, №7, №18, а также трамвай восьмого маршрута.

«Конечной остановкой двойки станут «Штыки», а восемнадцатый не будет заходить на Наседкина и Любецкую. Автобус пойдет прямо по Октябрьскому проспекту», - уточнил схему движения мэр.

По мнению мэра, в новогоднюю ночь не стоит сидеть дома - ходить в гости – это важная часть празднования как Нового года.