Министр экономразвития увез из Вологды теплые сувениры

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил Вологодскую область. Чиновник провел несколько рабочих встреч в Череповце, посетил промпредприятия и оценил созданную в зоне городской агломерации Территорию опережающего социально-экономического развития.

Нанес визит и в Великий Устюг, где поучаствовал в совещаниях о перспективах работы городского аэропорта после реконструкции, а также наметил планы по продвижению ведущего регионального туристического бренда «Великий Устюг – Родина российского Деда Мороза».

Глава Великоустюгского района отметил, что на память о поездке к Деду Морозу федеральному министру подарили панно с изображением набережной.

Максим Решетников посетил и Вологду. В «Музее кружева» чиновник стал участником совещания о развитии креативных народных промыслов. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что министр приобрел изготовленные вологодскими мастерами рукавицы и теплую жилетку из овчины.