Из Вологды в Москву в новогодние праздники можно уехать на дополнительном поезде

Из Котласа в Москву пустили дополнительные поезда. Воспользоваться их услугами можно будет в новогодние праздники: ежедневно с 27 декабря по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Состав проходит через станции Вожега, Харовская, Сухона и Вологда. Из Вологды в Москву отправление в 10.22, прибытие в 20.43. Из Москвы поезда совершат рейсы ежедневно с 29 декабря по 8 января (кроме 1 января). Отправление в 10.15, прибытие в Вологду в 19.11.

Отметим, что рейс из Москвы останавливается на территории Вологодской области лишь на станции Вологда. На станциях Сухона, Харовская и Вожега - остановок нет.