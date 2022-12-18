На Вологодчине совершенствуют систему паллиативной помощи

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области за минувший год увеличилось количество кабинетов для паллиативной помощи, обеспечены койки для неизлечимых больных, организована работа отделений выездной патронажной помощи. "Делается все возможное, чтобы сделать жизнь с неизлечимым недугом более комфортной", - сообщает пресс-служба Правительства региона.

В 2022 году для взрослых развернуто 304 койки, 224 из них – в центральных районных больницах, 30 – в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн, 40 – в Череповецкой городской больнице. Паллиативная медпомощь детям оказывается в стационарах Вологодской областной детской больницы и Доме ребенка № 2.

Страдающие неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями теперь могут получить амбулаторную медпомощь на дому или в стационаре. Количество кабинетов для паллиативной медпомощи увеличено с 3 до 8. Закуплен автомобильный транспорт для трех отделений выездной патронажной помощи для взрослых. А на дому пациентов обеспечивают медицинскими изделиями, которые необходимы для поддержания функций органов и систем организма человека.