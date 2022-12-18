Мэр Вологды проведал вологжан, участников СВО

Мэр Вологды Сергей Воропанов побывал на передовой, проведал мобилизованных вологжан. Об этом он рассказал ВКонтакте.

Мэр побывал в подшефном полку, в котором служат вологжане. Там бойцы не только из Вологды, но и из других районов и городов. Командует земляками также вологжанин, ранее он служил в Чечне. Именно он переедает списки необходимых вещей, которые собирают в Вологде и доставляют на передовую.

Сергей Александрович заверил, что бойцы в батальоне налаживают быт, обустраивают линию обороны, при этом там есть все необходимое. Военнослужащие регулярно получают письма и посылки из дома. По словам мэра, при необходимости, "в критической ситуации они присоединятся к российской армии и встанут на защиту Родины".

На видео видно - как передается помощь, в том числе бытовые вещи, вездеход. Что о мобилизованных заботятся предприятия, где раньше работали воины. Работники предприятия, которое строит улицу Поэта Романова, передали посылку коллеге.