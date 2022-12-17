Жители Климовского под Череповцом не хотят жить рядом с осужденными

Жители поселка Климовское Череповецкого района дошли до администрации президента в Москве, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке. Об этом сообщает сайт Newsvo. Они обратились в администрацию президента, чтобы остановить создание центра для осужденных у себя в поселке. Исправительный центр планируют создать - таким предложением обратилось к администрации Череповецкого района предприятие «Продторг». Контроль за центром будет осуществлять Управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Такие центры создаются для принудительных работ, для осужденных это альтернатива лишению свободы.

«Руководители компании «Продторг» из д. Климовское обратились с просьбой о помощи в реализации государственного проекта по организации исправительного центра для 68 осужденных. Для осужденных должно быть организовано общежитие на месте бывшей конторы, а работа — на базе мощностей бывшего предприятия «Череповецкий бройлер». Кроме того, компания «Продторг» собирается развиваться и дальше, ремонтировать птичники», — пояснили в администрации Череповецкого района.

Но местные жители боятся такого соседства, считая, что это небезопасно.