Дед Мороз с подарками приехал в Алчевск, зажег елку и вручил подарки

Российский Дед Мороз приехал в Алчевск, он привез подарки - шоколадные наборы собирали на одной из кондитерских фабрик. Кроме того, туда отправилась и новогодняя елка. Так что Дед Мороз зажег на ней огни. Об этом рассказал губернатор области ВКонтакте.

«Всех - от мала до велика - поздравляю с Новым годом! Всем вам желаю здоровья, добра, благополучия и удачи. И пускай под бой курантов исполнятся все ваши желания и мечты», - поздравил Дед Мороз жителей Алчевска.

Олег Кувшинников отметил, что дети радостно встречали волшебника. Некоторые читали Деду Морозу стихи. «Благодарю всех неравнодушных вологжан! Вместе мы создали для алчевцев настоящий праздник», - поблагодарил губернатор своих земляков.