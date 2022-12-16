В выходные вологжан ждет холод

В Вологодской области больше не ожидается снегопадов - за первую половину декабря уже выпало 40-80% от месячной нормы осадков. Антициклон усилит свое влияние и принесет похолодание. Об этом сообщил Вологодский центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу, 17 декабря, температура опустятся до -10...-15 градусов. В субботу ожидается облачная с прояснениями погода, -7...-12 градусов.

В ночь на воскресенье, 18 декабря, похолодает до -10...-15, возможен туман. Днем будет -9...-14 градусов, северный ветер. Ночь на понедельник, 19 декабря, обещает быть самой морозной — до -21 градуса.

В понедельник днем потеплеет до -3...-8 градусов. Погоду на следующую неделю определят атлантические циклоны.