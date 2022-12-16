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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:53

Вологодский депутат разыгрывает семейную путевку на горнолыжный курорт

Для победы надо загрузить лучшую фотографию с лыжной прогулки
Евдокия САХАРОВА

Депутат Законодательного собрания области и президент региональной Федерации лыжных гонок Евгений Шулепов запустил розыгрыш семейного недельного путешествия на горнолыжный курорт Красная Поляна. Таким образом любитель спорта решил популяризировать лыжный отдых среди вологжан.

Чтобы победить в конкурсе, необходимо загрузить самую интересную фотографию с вашей лыжной прогулки. На лыжи должна встать вся семья! «Только здоровый человек может быть счастлив, только у здоровой нации есть будущее», — отметил экс-глава Вологды.

Публиковать снимки нужно под постом в соцсети. Победителя выберут 28 февраля.