Вологодский депутат разыгрывает семейную путевку на горнолыжный курорт

Депутат Законодательного собрания области и президент региональной Федерации лыжных гонок Евгений Шулепов запустил розыгрыш семейного недельного путешествия на горнолыжный курорт Красная Поляна. Таким образом любитель спорта решил популяризировать лыжный отдых среди вологжан.

Чтобы победить в конкурсе, необходимо загрузить самую интересную фотографию с вашей лыжной прогулки. На лыжи должна встать вся семья! «Только здоровый человек может быть счастлив, только у здоровой нации есть будущее», — отметил экс-глава Вологды.

Публиковать снимки нужно под постом в соцсети. Победителя выберут 28 февраля.