В Череповце повысили плату за детсад на 14%

В городе металлургов с 1 января повысится плата за детский сад на 13,9%. Чиновники отметили, что выплаты от родителей идут именно на покупку продуктов, а зарплата воспитателей и содержание зданий финансируются из городского и областного бюджетов. А еда в последнее время выросла в цене.

«Организовать качественное и соответствующее натуральным нормам питание детей в дошкольных учреждениях с учетом установленных сумм родительской платы и ростом цен на продукты очень сложно, — говорит Мария Барабанова, начальник управления образования Череповца. — Повышение родительской платы за присмотр и уход является вынужденной и неизбежной мерой. За счет увеличения стоимости, питание во всех детских садах города качественно улучшится. Будет пересмотрено примерное десятидневное меню, внесены изменения. Будут увеличены объемы овощей, фруктов, мясных и молочных продуктов».

В группах 12-часового пребывания для детей раннего возраста плата составит 121,46 рубля в день (увеличение на 14,82 рубля);

в группах 12-часового пребывания для детей дошкольного возраста — 144,79 рубля в день (увеличение на 17,67 рубля);

в группах оздоровительной направленности 12-часового пребывания для детей раннего возраста с целиакией, аллергопатологией — 171,33 рубля в день (увеличение на 20,91 рубля);

в группах оздоровительной направленности 12-часового пребывания для детей дошкольного возраста с целиакией, аллергопатологией — 209,36 рубля в день (увеличение на 19,23 рубля).