В Череповце заявили о повышении платы в детских садах

Стало известно, что в Череповце повысят плату за детский сад. С 1 января 2023 года откорректируют стоимость пребывания для всех категорий дошкольников.

Чиновники объяснили это ростом цен на продукты - именно на покупку продуктов идет родительская плата. Зарплата воспитателей и содержание зданий финансируются из городского и областного бюджетов.

«Организовать качественное и соответствующее натуральным нормам питание детей в дошкольных учреждениях с учетом установленных сумм родительской платы и ростом цен на продукты очень сложно, — пояснила Мария Барабанова, начальник управления образования Череповца.

Она подчеркнула, что повышение родительской платы за присмотр и уход является вынужденной и неизбежной мерой. Она уверена, что за счет увеличения стоимости, питание во всех детских садах города качественно улучшится.

При этом все установленные льготы и компенсация для родителей сохраняются.

Размер родительской платы с учетом повышения на 13,9%:

в группах 12-часового пребывания для детей раннего возраста — 121,46 рубля в день (увеличение на 14,82 рубля);

в группах 12-часового пребывания для детей дошкольного возраста — 144,79 рубля в день (увеличение на 17,67 рубля);

в группах оздоровительной направленности 12-часового пребывания для детей раннего возраста с целиакией, аллергопатологией — 171,33 рубля в день (увеличение на 20,91 рубля);

в группах оздоровительной направленности 12-часового пребывания для детей дошкольного возраста с целиакией, аллергопатологией — 209,36 рубля в день (увеличение на 19,23 рубля).

Информацию публикует официальный сайт Череповца.