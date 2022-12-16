На Вологодчине создан фонд для сохранения святынь

Укреплению и сохранению традиционных ценностей в регионе будет способствовать благотворительный фонд "Наследие Русского Севера". Это одна из национальных задач, поставленных Президентом. Роль фонда губернатор обсудил на встрече с членами рабочей группы Попечительского совета и митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой. Организация была создана по просьбам вологжан для сохранения святынь Русского Севера. Попечительский совет фонда возглавил Олег Кувшинников. Уже определены семь храмов региона, которые будут отремонтированы в первую очередь. Принять участие в их восстановлении может каждый. Информация размещена на сайте митрополии.

Ранее губернатор сообщал о желании восстановить монастырский комплекс на острове Спас-Каменный.