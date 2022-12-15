Вологодский губернатор пояснил свое присутствие в новом санкционном списке США

Вологодский губернатор Олег Кувшинников прокомментировал свое попадание в санкционный список США: "Новый список. Новые санкции. Отличная компания собралась. Те, кто отстаивает интересы России, делает все, чтобы она процветала. Наш караван идет верным путем". Такой комментарий он оставил на странице ВКонтакте.

Среди губернаторов, попавших под санкции, и бывший череповчанин, его экз-заместитель - Андрей Травников, некоторое время работал главой Вологды. Нынче он возглавляет более крупную, чем Вологодчина, в ней проживает более 3 млн человек, Новосибирскую область.

Среди тех, кого Соединенные Штаты внесли в санкционный список, - один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, первый зампред правительства Андрей Белоусов, а также ряд российских губернаторов, в том числе главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Брянской области Александр Богомаз, Вологодской области Олег Кувшинников.

Кроме того, под американские санкции попали старший сын Потанина Иван, а также его дочь Анастасия.