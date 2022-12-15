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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:59

В Кадуйском районе спилили полувековую красавицу прямо на улице и привезли на площадь

Около нее власти и предлагают веселиться в праздники
Иван Чухнин
Красавица выросла, похоже, на радость чиновникам.

Красавица выросла, похоже, на радость чиновникам.

В Кадуйском районе власти спилили полувековое дерево, росшее на улице Юбилейной. И увезли на центральную площадь, чтобы стать главной елкой района. Благодарности за экономию денежных средств администрация не дождалась - жители возмущены.

Вместо того, чтобы напрягаться - везти елку из леса или потратить деньги на искусственную ель власти распорядились спилить красивую елку на улице города. Она тут росла около 50 лет и радовала кадуйчан.

В итоге людей не очень-то и спрашивали. А чиновники говорят, что большое дерево мешало жителям. Оно, якобы, отбрасывало тень на сараи, которые гнили.

Главный аргумент властей это то, что дерево росло на муниципальной земле и потому власти имели право распоряжаться.

После Нового года спиленное дерево, вероятно, пойдет кому-то на дрова.