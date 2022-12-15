В Вытегре открыли класс для обучения водителей харвестеров и форвардеров

В Вытегре открылся класс по подготовке операторов лесозаготовительной техники. Учить нужной профессии будут в Вытегорском политехническом техникуме. В мастерских будут обучать водителей харвестеров и форвардеров. Об этом сообщает областное телевидение.

Класс лесных машин оснастили компьютером, телевизором, а главное - симулятором пульта управления лесозаготовительной техникой. То есть обучение будет приближено к реальным условиям, каждый может отработать навыки управления сложной техникой в комфортных условиях.