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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:34

В Вытегре открыли класс для обучения водителей харвестеров и форвардеров

Теперь навыки работы можно получить в условиях мастерских
Иван Чухнин

В Вытегре открылся класс по подготовке операторов лесозаготовительной техники. Учить нужной профессии будут в Вытегорском политехническом техникуме. В мастерских будут обучать водителей харвестеров и форвардеров. Об этом сообщает областное телевидение.

Класс лесных машин оснастили компьютером, телевизором, а главное - симулятором пульта управления лесозаготовительной техникой. То есть обучение будет приближено к реальным условиям, каждый может отработать навыки управления сложной техникой в комфортных условиях.