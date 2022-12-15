170 вологодских школьников получили денежные премии, дипломы и памятные знаки.

В Вологде вручили награды школьникам - победителям и призерам олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.

Всего были выделены семь номинаций. Юные таланты получили денежные премии, дипломы и памятные знаки.

Лучшие в номинациях «Наука», «Техническое творчество», «Краеведение и этнография», «Гуманитарное творчество», «Туризм и здоровый образ жизни», «Физическая культура и спорт», «Культура» прибыли в образовательный центр «Импульс».

Всего организаторам поступило более 500 заявок на премию «Юные таланты Вологодчины» из всех районов и городских округов. Наградили каждого третьего - 170 человек: премии в сфере «Образование» вручены 100 школьникам, в сфере «Культура» - 50 школьникам, в сфере «Физическая культура и спорт» - 20 ребят.