Областной "материнский капитал" в этом году получили чуть менее 2000 вологодских семей

С января по ноябрь 2022 года областные выплаты, так называемый "материнский капитал, перечислены в 1902 многодетные семьи, где родилось 1924 ребенка. Всего на эти цели бюджет перевел более 192 миллионов рублей.

Для получения выплаты нужно подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ. Выплата назначается без учета доходов семьи, а потратить полученное можно по своему усмотрению.

Напомним, 100 тысяч рублей единовременно выплачивается в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка или последующих детей. Выплата идет в рамках регионального проекта по нацпроекту «Демография».

При рождение двойни или тройни, которые стали третьими и последующими в семье, деньги положены на каждого малыша. Также на выплату могут рассчитывать мужчины, являющиеся единственными усыновителями таких детей непосредственно после усыновления, сообщает пресс-служба Правительства области.

Заявление на выплату подается через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также в МФЦ.