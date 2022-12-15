В Череповце потакают вкусам школьников - там голосуют за любимый гарнир

В Череповце изучают - какие гарниры любят школьники. Опрос проводит центр социального питания, который стремится улучшить меню. Проголосовать в группе ВКонтакте предлагается и родителям, и школьникам. В списке — гречневая каша, капуста, картофель, макароны, перловка, пюре, овощное рагу и рис. Об этом сообщает официальный сайт города. Пока, а проголосовало более 5 тысяч человек, в рейтинге лидируют макароны, на втором месте картофельное пюре, на третьем — картофель. Оставить свой голос можно в группе центра соцпитания до конца этой недели.

«Посмотрим на итоги опроса. Какие-то изменения в меню произойдут. Возможно, появятся новые блюда в новом году. Но полностью исключить крупяные изделия мы не можем, есть санитарные правила и нормы. Дети должны есть крупы, молочные продукты. А вот в супе, гарнире или запеканке — зависит от фантазии технологов. Обычно дети лучше едят пюре и макароны — то, что им готовят дома. Хуже всего — перловку и овощное рагу», — рассказала cherinfo директор центра социального питания Светлана Шакина.