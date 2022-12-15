Записи к врачам - узким специалистам в регистратуре с нового года на Вологодчине не будет

С 1 января изменится порядок записи к врачам узкого профиля. Жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру. получить талончик к специалисту можно будет только у участкового врача.

«Никаких нововведений глобальных нет. Есть федеральный проект, который наоборот направлен на повышение доступности записи к врачу. Там есть перечень специальностей, к которым запись безусловно должна быть. Безусловно, это участковый врач-терапевт, врач-педиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург и отоларинголог. К врачам, которые оказывают специализированную помощь — эндокринолог, кардиолог, невролог, — запись ведется только через участкового врача. Региональный портал госуслуг работает без сбоев. На федеральном портале в ноябре и декабре наблюдались сбои. Очень много безуспешных записей к врачам. Это обусловлено тем, что происходит перенастройка сервиса», — пояснил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Запись через колл-центры также продолжит функционировать, добавил чиновник.