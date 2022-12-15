Самолеты в Великий Устюг начнут летать уже в этом году

Рейсы из Череповца в Великий Устюг запустят 25 декабря. Стоимость перелета — от трех до одиннадцати тысяч рублей в одну сторону.

Уже утверждено расписание полетов, а билеты - в продаже.

«В следующем году исполняется 25 лет проекту „Великий Устюг — родина Деда Мороза“. За это время родину зимнего волшебника посетили больше четырех миллионов туристов. Уверен, с открытием аэропорта туристический поток увеличится», — сказал Олег Кувшинников.

Много лет велись работы в аэропорту, была удлинена взлетно-посадочная полоса, установлено светосигнальное оборудование, капитально был отремонтирован терминал. Однако сдача объекта несколько раз переносилась.

Известно, что из Вологды самолеты в Великий Устюг будут летать по вторникам и четвергам, из Череповца — по средам, пятницам и воскресеньям.