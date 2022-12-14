Проблема с выплатой пенсий мобилизованным пенсионерам-силовикам будет решена с подачи вологодских депутатов

Фото: ЗСО.

Андрей Луценко заверил, что Госдума обсудит проблему выплаты пенсий за выслугу лет мобилизованным пенсионерам силовых структур. Обращение в федеральные органы власти с просьбой решить этот вопрос было подготовлено депутатами ЗСО по итогам встречи председателя ЗСО Андрея Луценко с мобилизованными вологжанами.

Пенсионеры-силовики в случае призыва по мобилизации лишаются возможности получать пенсию за выслугу лет, так как находятся на денежном довольствии. Это относится к бывшим работникам органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск нацгвардии и органов принудительного исполнения.

Свое мнение высказал председатель ЗСО, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко: "Мы считаем, что это несправедливо. Потому было подготовлено соответствующее обращение в федеральные органы государственной власти. Оно было представлено на октябрьской Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России".

Обращение было поддержано всеми субъектами Северо-Запада, документ был отправлен в Совет Федерации, Государственную Думу и Правительство Российской Федерации.

И вот - ответ из комитета СФ по обороне и безопасности. В нем говорится, что законопроект, направленный на решение этой проблемы, был разработан сенаторами и депутатами Госдумы и включен в примерную программу законопроектной работы нижней палаты российского парламента на весеннюю сессию 2023 года.