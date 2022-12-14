В Череповце реконструируют Советский проспект в 2023 году

В Череповце обновление Советского проспекта начнется в следующем году.

После праздников, с 15 января, на реконструкцию закроется участок от Воскресенского собора до улицы Карла Либкнехта. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов на встрече с экскурсоводами в Художественном музее. Он пообещал, что появятся парковки для экскурсионных автобусов.

«Сузим проезжую часть, расширим тротуары, проложим велодорожки, посадим кусты и деревья. Все провода уберем под землю. Вдоль тротуаров установим скамейки, оставим места для летних кафе. Будут парковочные карманы для машин и экскурсионных автобусов», — пояснил Вадим Германов.

Напомним, финансирует реконструкцию Советского проспекта «Северсталь». Ранее металлурги взялись за парк «Серпантин» в Зашекснинском районе. На оба проекта компания потратить около 1,5 миллиарда рублей.