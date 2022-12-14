Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:08

В Вологодской области школьник поджег квартиру с детьми

Мальчику всего 9 лет
Иван Чухнин

Ребенок поджег квартиру, в которой находились другие дети. О ЧП сообщает газета Шекснинского района «Звезда». Инцидент произошел 13 декабря в селе Чаромское.

«В полицию обратилась жительница Чаромского. Кто-то средь бела дня поджег входную дверь в квартиру. Хорошо, что дети в это время были не одни, а с папой. Почувствовав запах гари, мужчина сразу бросился выяснять причину и потушил возгорание. В результате пострадала только дверная обшивка», — сообщает издание.

На место отправился участковый. Было выяснено - кто поджег. Двери поджёг девятилетний мальчик, он живет неподалёку.

Ясно, что за проступок будут отвечать родители. Привлечь мальчика к ответственности невозможно из-за малолетнего возраста.