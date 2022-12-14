Антимонопольщики и энергетики все еще по-разному смотрят на квитанции

Между энергетиками и антимонопольщиками - большие разногласия. Только сегодня мы опубликовали информацию о добровольном страховании жилья, которое энергетики предложили на своих квитанциях. Тут же Вологодское УФАС распространило информацию о том, что ведомство "пресекло незаконное навязывание гражданам услуги добровольного страхования жилья в скрытой форме".

Вот что сообщает пресс-служба Вологодского управления ФАС: "Северная сбытовая компания разместила на платежных документах - квитанции за потребленную электроэнергию за ноябрь 2022 года - информацию и куар-код на оплату за добровольное страхование жилья без согласия потребителя. Причем, куар-код находился ровно на том месте (в верхнем правом углу квитанции), где обычно находится код для оплаты за потребленную электроэнергию. По мнению антимонопольного органа, такими действиями компания навязывает физическим лицам - потребителям электрической энергии услуги по добровольному страхованию жилья. Вологодское УФАС усматривает в действиях ООО «ССК» признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В соответствии с выданным предупреждением Северной сбытовой компании предложено в срок до 30 декабря 2022 года исключить из платежных документов, начиная с расчетного периода за декабрь 2022 года, любых данных о возможности добровольного заключения договора страхования жилья с АО «СОГАЗ» и внесения по нему платы".

Мы запросили комментарий энергетиков. Вот что нам передала пресс-служба: "ООО «ССК» не считает себя нарушившим действующее законодательство. В настоящее время обсуждается будущее проекта. При этом мы исходим из интересов граждан, в ежедневном режиме мониторим отношение жителей Вологодской области к предложенной услуге. Никакого негатива и отторжения в клиентских офисах ССК и при дистанционном обслуживании нет. Граждане обращаются за разъяснениями. На сейчас уже более 900 человек заинтересовались услугой, сочли её для себя удобной и оплатили добровольную страховку. За возвратом денежных средств либо переводом их на оплату электроэнергии обратились 60 человек, все средства будут возвращены. УфАС мы предоставим ответ в установленный срок..."

Сайт КП продолжает следить за ситуацией.