В Вологде родственники разыскивают пенсионера

Волонтеры просят быть внимательными на улицах и в магазинах.

В Вологде ищут пенсионера. Николай Иванович Фабриков 1949 года рождения ушел 14 декабря около 6 часов утра из дома на улице Псковской, 11, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Мужчина может быть дезориентирован. Приметы: рост 171 см, седые короткие волосы, может носить очки в пластмассовой светлой оправе. Был одет в серую дутую куртку, черные сапоги, черную вязаную шапку, черные болоньевые брюки с фиолетовыми полосами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить по телефонам: 102 (полиция), 8 911 505-68-98 (волонтеры).