Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 8:09

В Череповце пройдет фестиваль ледяных скульптур

Состязания состоятся на площади Молодежи
Источник:kp.ru

Мэр Череповца рассказал о старте приемок заявок на участие в ледовом фестивале. Заявить об участии необходимо в управление культуры до 26 января будущего года. Само мероприятие начнется 2 февраля. Тема нынешнего творческого состязания - «Великим битвам посвящается» - в честь 80-летия Сталинградской битвы. Все участники будут обеспечены качественным льдом и горячим чаем. Положение о конкурсе и образец заявки размещено в интернете.

Напомним, фигуры появятся на площади Молодежи. Фестиваль стал традиционным - сюда приезжают мастера из разных городов России и ближнего Зарубежья.

В прошлом году побелила команда из Череповца. Приз зрительских симпатий получили художники из Великого Устюга и Тарноги.