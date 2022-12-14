В Череповце пройдет фестиваль ледяных скульптур

Мэр Череповца рассказал о старте приемок заявок на участие в ледовом фестивале. Заявить об участии необходимо в управление культуры до 26 января будущего года. Само мероприятие начнется 2 февраля. Тема нынешнего творческого состязания - «Великим битвам посвящается» - в честь 80-летия Сталинградской битвы. Все участники будут обеспечены качественным льдом и горячим чаем. Положение о конкурсе и образец заявки размещено в интернете.

Напомним, фигуры появятся на площади Молодежи. Фестиваль стал традиционным - сюда приезжают мастера из разных городов России и ближнего Зарубежья.

В прошлом году побелила команда из Череповца. Приз зрительских симпатий получили художники из Великого Устюга и Тарноги.