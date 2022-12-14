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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:54

У Деда Мороза в Череповце откроется представительство в Соляном саду

Открытие состоится 16 декабря
Иван Чухнин

На этой неделе в Череповце впервые откроется Дом Деда Мороза. Торжественное мероприятие состоится в Соляном саду 16 декабря.

Как сообщает Агентство городского развития,будет организован концерт. На главной сцене ожидается выступление детских творческих коллективов, мастер-классы и встреча самого зимнего волшебника. В течение следующего года в Доме Деда Мороза будут проходить развлекательные мероприятия, познавательные экскурсии, праздники для юных череповчан. Здесь они смогут познакомиться с традициями и северными сказками. Также в Доме Деда Мороза можно будет отпраздновать день рождения.