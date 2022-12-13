Появились разъяснения - как поступать вологжанам при заболевании ОРВИ

На Вологодчине свирепствует эпидемия ОРВИ.

Департамент здравоохранения разъяснил - как действовать в случае заболевания ОРВИ. Все зависит от самочувствия человека.

Первое. Если температура тела менее 38 градусов, отсутствует одышка, есть редкий сухой кашель, следует идти в поликлинику и обратиться в кабинет неотложной помощи.

Второе. Если температура тела выше 38 градусов, но ниже 39, есть кашель, одышка при активных движениях, требуется вызвать медработника на дом по телефону кол-центра поликлиники или 122.

Третье. Если температура тела более 39 градусов, вы испытываете затрудненное дыхание, есть сухой частый кашель, одышка при любых движениях, то вызов скорой помощи осуществляется по номерам: 112, 103.

По информации департамента здравоохранения, в регионе зарегистрировали 20 тысяч случаев ОРВИ и гриппа - это выше эпидпорога почти на 20 процентов. В области госпитализировано 408 человек, среди которых 314 детей.