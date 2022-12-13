Семьи с тройняшками в Череповце будут получать по полмиллиона

В Череповце семьям с тройняшками выплатят по 500 тысяч рублей. Такое решение было принято депутатами Гордумы. За выплатой сможет обратиться один из родителей. Условия очень просты: необходимо иметь гражданство РФ и прописку в Череповце (не меньше года до рождения детей).

Выплата будет постоянной: таким образом, те семьи, в которых на свет одновременно появятся сразу три ребенка, получат полмиллиона рублей.

Сейчас сообщается об той семье: у Решетовых в этом году появились два сына и дочь - они были зарегистрированы как череповчане в апреле, в городском ЗАГСе.