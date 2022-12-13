В Вологде начали заселение 208-квартирного дома, построенного для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

В Вологде начали получать ключи от квартир в доме №19 на улице Архангельской, который построили по нацпроекту «Жилье и городская среда» для тех, чьи жилплощади признали аварийными до 1 января 2017 года.

Это восьмиэтажный дом на 208 квартир. Все они сдаются с чистовой отделкой, оснащены сантехникой и кухонными плитами. Обустроен двор, есть детская площадка и парковка на сто машин. Это первый дом, построенный в Вологде по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В него переедут более 200 семей.

Областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области» была запущена в 2019 году и рассчитана до 2025 года. В нее вошли 532 аварийных дома, сообщает пресс-служба областного Правительства.