В Череповце приняли бюджет города на 2023 год

В Череповце депутаты Гордумы приняли бюджет на 2023 год. Параметры таковы: доходы бюджета — 13,6 миллиарда рублей, расходы — 13,9 миллиарда.

Бюджет социально ориентирован: более 60% потратят на социальные нужды. Дефицит бюджета — около 6,5%.

Бюджет был одобрен на публичных слушаниях 1 декабря. Контрольно-счетная палата нарушений при формировании бюджета не нашла. Бюджет города депутаты приняли единогласно.

«Бюджет сбалансированный: больше 60% идет на социальную сферу, 30% — на развитие. В основе „народная программа“, больше 99 тысяч предложений череповчан, поделенных на 26 программ развития округов. Рассчитываем, что бюджет еще пополнится за счет региона и федерации. В начале 2023 года пройдет градсовет под председательством губернатора, на котором примем решения, подкрепленные региональными средствами. Это позволит начать новые проекты и стройки», — резюмировала глава города Маргарита Гусева.

«Продолжится соцподдержка семей участников СВО. На эти цели выделено 5,5 миллиона. Важны и вопросы безопасности: около 17 миллионов пойдет на антитеррористическую безопасность в школах и детсадах. Еще пять миллионов направим на противопожарные мероприятия. Для спасателей купим водолазное снаряжение и катер», — приводит слова депутата Гордумы Николай Сальников официальный сайт Череповца.

Источник: https://cherinfo.ru/news/125277-deputaty-gordumy-prinali-budzet-cerepovca-na-2023-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop