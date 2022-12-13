В Тотьме преобразился сквер около памятника Николаю Рубцову

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В Тотьме преобразился парк Рубцова - территория находится на высоком берегу Сухоны, возле памятника поэту.

На территории появились дорожки из асфальта, брусчатки, каменной крошки. Появились и деревянные настилы - тотемские мостки. У реки появились скамейки и светильники.Работы велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Разработанная дизайн-концепция похожа по стилю на ту, что применили при реконструкции набережной Кускова. Напомним, памятник Рубцову был установлен 36 лет назад. его выполнил скульптор Вячеслав Клыков.

В Тотьме реализуются экскурсионные программы «Тотьма — духовная родина поэта Николая Рубцова» и «Рубцовский тур». В январе будущего года ко дню рождения классика пройдет традиционная акция «Тотьма читает Рубцова». Центром притяжения станет именно обновленный сквер, сообщает пресс-служба правительства области.