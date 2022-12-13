Цена солярки на Вологодчине выросла с начала года на 10 процентов

Вологдастат обнародовал - сколько по его данным стоит топливо в регионе. Он подтвердил подозрения, что идет росте цен на бензин и дизельное топливо. С января по ноябрь 2022 года бензин АИ-92 за это время подорожал на 4% и сейчас стоит в среднем 47 рублей 65 копеек за литр. Бензин АИ-95 вырос в цене на 5%, а АИ-98 – на 8%. Один литр 95-ого стоит 51 рубль восемь копеек, а 98 - 58 рублей 82 копейки, соответственно.

Самый быстрый рост - у солярки. Стоимость дизельного топлива выросла на 10%, в итоге оно сейчас стоит в среднем 58 рублей 19 копеек за литр.