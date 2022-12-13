На Вологодчине одна из самых тяжелых эпидемиологических ситуаций в стране

О тяжелой эпидемиологической ситуации на Вологодчине сообщил 13 декабря на оперативном совещании начальник регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников. Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов, где уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше среднероссийского.

"За последнюю неделю количество новых заражений этими инфекциями выросло у нас более чем на 20%. С 5 по 11 декабря зарегистрированы более 20 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на 20%, однако в отдельных возрастных группах это превышение ещё значительнее: среди детей от семи до 14 лет – на 55%, а среди взрослых – в 3,5 раза. Всё активнее циркулирует грипп: из 165 установленных случаев заражения 73% выявлены на прошлой неделе", — отметил Алексей Плотников.

Госпитализированных с простудой вологжан - 408 человек, в том числе 314 детей. Прирост госпитализации за неделю составил 30%.

В регионе зафиксировано 287 случаев заражения ковидом (прирост на 7%), госпитализированы 62 вологжанина. Основными жертвами инфекций стали жители Вологды и Череповца.

Если вы заболели относительно легко, то лучше лично посетить поликлинику.

«Если температура тела не выше 38 градусов, вас не беспокоят одышка и боли в груди, а самочувствие позволяет посетить поликлинику, лучше это сделать самостоятельно. Во всех поликлиниках выделены отдельные кабинеты для оказания неотложной медицинской помощи для пациентов с признаками ОРВИ. Но если состояние здоровья не позволяет посетить этот кабинет, следует вызвать врача на дом или незамедлительно звонить в скорую помощь», — объяснил Алексей Плотников.