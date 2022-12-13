В Вологодской области стартовал VI Благотворительный марафон для детей

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На Вологодчине по инициативе Губернатора области при поддержке Департамента культуры и туризма области проходит VI Благотворительный марафон. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей из многодетных семей запланировано три десятка мероприятий в течение месяца.

7 декабря марафон открыл Вологодский драматический театр со сказкой «День рождения Снегурочки» в поселке Федотово Вологодского района.

Запланировано 12 новогодних представлений: 5 из них состоятся в Вологде с 26 по 28 декабря, а 7 пройдут в пяти районах области – Вологодском, Харовском, Усть-Кубинском, Кадуйском и Междуреченском. Постановку «Кот в сапогах» привезет в Харовск и Устье Вологодский театр юного зрителя, а в поселке Хохлово Кадуйского района и в Центре культурного развития села Шуйское областной театр кукол «Теремок» представит сказку «По щучьему веленью». Все гости получат бесплатные новогодние подарки.

В этом году гостями новогодних концертов и спектаклей станут около 700 ребят из семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в боевых действиях в зоне СВО. Всего на благотворительных елках побывает почти три тысячи детей.

Завершится VI Благотворительный новогодний марафон уже после Рождества – 8 января 2023 года циклом мероприятий в областной детской библиотеке.