О качестве уборки улиц Вологды можно сообщить властям. В Вологде выпало огромное количество осадков.

С территории горда Вологды за минувшие сутки вывезли почти треть месячной нормы снега. В ночь с 11 на 12 декабря на Вологду обрушился атмосферный фронт южного циклона, и за сутки в городе выпал 21 см осадков. Уборка шла весь вчерашний день и минувшую ночь.

"Всего в течение суток на уборке города мы задействовали 94 единицы техники и более 120 сотрудников. В течение вчерашней и сегодняшней ночи мы активно вывозили снег с улиц Вологды. На утро 12 декабря с начала сезона было вывезено 8404 куб. метров снега, на утро 13 декабря - еще 2987 куб. метров снега. Обычно с начала сезона и до Нового года мы вывозим с территории областной столицы около 30 тыс. куб метров снега. Т. е. за сутки нам пришлось вывезти почти треть от запланированного объема.

Дневная техника продолжит работать до тех пор, пока не будут отработаны тротуары, мосты, остановки. Снег будут вывозить в первую. очередь там, где есть кучи рядом с перекрестками, остановками, образовательными учреждениями, а также в местах заужений проезжей части", - рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.

За прошедшие сутки выпала полуторанедельная норма осадков для декабря в нашей местности. По действующим нормативам магистральные улицы, мосты и путепроводы должны быть полностью расчищены в течение трех часов с момента окончания снегопада, улицы в спальных районах - в течение 4-6 часов. В случае обильных снегопадов тротуары в городе расчищаются в течение всего дня, чтобы не затруднять движение пешеходов.

В рамках выезда особое внимание Мэр Вологды обратил на дворовые территории, за состояние которых отвечают УК и ТСЖ.

То есть все зависит от того, какая работает управляющая организация. Поэтому сегодня в городе и идеально почищенные дворы и те, в которых нога дворника даже не ступала

Все замечания подрядчик, УК и ТСЖ должны устранить в течение дня. - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, что обращения по некачественной уборке от жителей принимаются в ЕДДС по телефону 72-35-53. Кроме того, горожане могут воспользоваться сервисом "Вологда в порядке" в социальной сети Вконтакте