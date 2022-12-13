Охота вологжан на волков вызвала ажиотаж в соцсетях

Жесточайшие фотографии появились в интернете и их бросились обсуждать. Как оказалось, стая из трёх волков и волчицы терроризировала Усть-Алексеево несколько месяцев. Кое-кто остался без собаки, хищники не раз попадали на камеру наблюдения. Местные жители беспокоились за жизнь не только питомцев, но и детей. В результате охотники из Усть-Алексеево, Теплогорского, Верхневарженского поселений и Великого Устюга объединились и сумели добыть четырёх волков. Конечно, свой триумф они запечатлели - фото появились в паблике газеты «Великоустюгского района «СМ».

И тут мнения разделились. Одним "птичку жалко": «Ну, уж можно было бы «добычу» и не фотать, одних «героев» достаточно», «Волки тоже есть хотят!», «А всё равно жалко, все кушать хотят», «Столько мужиков и три волка», — пишут комментаторы.

Однако были и те, кто горд охотниками: «Молодцы! Мужчины и ребята, вы настоящие охотники!», «Действительно молодцы, у нас уже двух собак задрали. Как вы бы реагировали, если бы нашли обглоданную голову своей любимой собаки?», «Или, не дай бог, человека», «Я бы послушал ваше мнение, когда бы к вам зашли гости волчьи», «Желаю, чтобы к вам волк зашёл – посмотрим, что вы после запоёте», «Спасибо большое. Эти твари моего Кубика загрызли 10 сентября, а 12-го один попал в камеру – пришёл на место расправы».

Есть и мнение, что волкам жить скоро будет негде:«Лучше бы леса прекратили вырубать – животным деваться некуда. Тоже мне герои нашлись. Позор».